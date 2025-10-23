Brussino admite que se han "ido encontrando" tras los triunfos en Manresa y Serbia

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el jugador amarillo ha asegurado que han mejorado "bastante" tras defender "muy concentrados y con buena intensidad" en Manresa y Subotica y conseguir "estar concentrados los 40 minutos en el plan de juego" que Jaka Lakovic propuso.

Tras sumar quince puntos en el Nou Congost y diecinueve en Serbia, Brussino resalta que se siente "bien y con confianza" en este momento de la temporada, pero que trabaja "día a día para que las cosas salgan" y poder ayudar al equipo a continuar el proceso de evolución y ganar: "Si aporto mis puntos bienvenido sea, pero siempre trato de dar al equipo lo que necesite".

El argentino ha advertido que Bàsquet Girona arriba al encuentro (este domingo a las 11:00 hora canaria) con la necesidad de vencer tras no haber ganado todavía en Liga Endesa, en un ambiente local "muy intenso"en una pista "difícil" como Fontajau.

"Hoy en día cualquier equipo puede ganar a cualquiera en una liga que crece y mejora con muchísimos jugadores de calidad. Cada partido es una final. Hay equipos de presupuestos muy altos que van 0-2...", ha recordado Brussino.

Después del encuentro ante Manresa, Nico Brussino se convirtió en el máximo triplista de la historia del CB Gran Canaria, un hito que catalogó de "muy lindo" tras cinco temporada consecutivas en la entidad -más allá de su paso en la 2017/2018-: "Me siento muy bien, con mucha confianza y con mucho cariño de la gente".