El Bayern ficha al NBA Spencer Dinwiddie hasta el final de temporada

Además, el club bávaro informó en un comunicado de que el experimentado jugador, de 32 años, no dispondrá de una posible cláusula de salida en su contrato, garantizando su presencia hasta el mes de junio.

Con 621 partidos en la NBA y un promedio histórico de 13 puntos y 5,1 asistencias, Dinwiddie, de 32 años, se encontraba sin equipo después de jugar toda la temporada pasada con los Dallas Mavericks, con los que disputó 79 partidos y promedió 11 puntos.

"Spencer es un jugador electrizante: puede anotar, crear para otros y ha tenido años fantásticos en la NBA. Con su tamaño, puede jugar en las posiciones de dos, uno y tres, y también defender múltiples posiciones", dijo el entrenador de equipo alemán, Gordon Herbert.

"Claro que esta es su primera etapa en la Euroliga y la FIBA, pero también es un jugador muy inteligente con un alto coeficiente intelectual y una personalidad brillante. Es fantástico que traigamos a un jugador de tan alto perfil a Múnich", añadió.

El base fue seleccionado en la el puesto 38 de la segunda ronda del 'draft' de la NBA en 2014 por Detroit Pistons y, desde entonces, se consolidó como un valioso jugador de rotación en la liga estadounidense. Después de vestir las camisetas de Pistons, Mavericks, Brooklyn Nets, Washington Wizards y Los Ángeles Lakers, esta será su primera experiencia fuera de Estados Unidos.

"Tuvimos que ser pacientes en las últimas semanas y esperar oportunidades en el mercado de la NBA. Fue un riesgo y no fue fácil mantener la paciencia, especialmente con las lesiones que hemos sufrido. Pero ha valido la pena, y estamos muy entusiasmados con este jugador excepcional", señaló el director deportivo del equipo, Dragan Tarlac.

Así, el Bayern renueva sus ilusiones después de un comienzo poco esperanzador en la Euroliga, con un balance de dos victorias y tres derrotas en los cinco primeros partidos, y gana la partida en el mercado a clubes como el Olympiacos, que, según medios griegos, también tenía interés en el jugador.