El Estrella Roja ficha al NBA Jared Butler

Aunque no se ha especificado la duración del contrato, el jugador se pondrá de inmediato a disposición del entrenador del equipo serbio, Sasa Obradovic, que regresó al banquillo del Estrella Roja hace tan sólo unos días.

Butler, de 25 años y 1,91 metros de altura, fue seleccionado por los New Orleans Pelicans en el 'draft' de la NBA de 2021, después de proclamarse campeón de la liga universitaria NCAA con Baylor.

El base-escolta disputó un total de 148 partidos en la NBA, con unos promedios de 6,7 puntos, 1,5 rebotes y 2,8 asistencias, vistiendo las camisetas de Utah Jazz, Oklahoma City Thunder, Washington Wizards y Philadelphia 76ers.

A través de un comunicado, el Estrella Roja expresó "una gran satisfacción" por su llegada, "a pesar de las numerosas ofertas que tenía".

El jugador aumentará la mermada rotación de los serbios, que cuentan con varios lesionados en la plantilla, entre ellos, Tyson Carter, exjugador del Unicaja de Málaga, de baja debido a una embolia pulmonar.