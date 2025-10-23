Ja Morant impulsa a los Grizzlies y a Santi Aldama

Morant firmó un trece de veinte en tiros de campo y aportó además tres rebotes y tres asistencias en 28 minutos en pista contra los Pelicans.

Aldama fue suplente y contribuyó con cinco puntos (2 de 7 en tiros), seis rebotes, dos asistencias, un robo y dos tapones en 24 minutos en la victoria de Memphis.

El canario era agente libre restringido el último verano, pero finalmente alcanzó un acuerdo para quedarse en los Grizzlies.

"En mi experiencia fue fácil, porque yo y el equipo tenemos una gran relación y sabíamos lo que queríamos. Fue un verano raro, pero estoy feliz por tener lo que quería, quería estar aquí", aseguraba Aldama en el día de medios de los Grizzlies.

"El equipo me quería aquí y yo quería quedarme. Llevo cuatro años aquí, mi mujer y yo estamos encantados aquí, estamos felices porque el equipo sentía lo mismo", añadía.

Los Pelicans cayeron pese a los 27 puntos de Zion Williamson.