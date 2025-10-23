Maljkovic visita en hospital de Belgrado al excajista Carter, afectado por lesión pulmonar

Maljkovic, de 73 años y actual presidente del Comité Olímpico de Serbia, se interesó en persona por la evolución del antiguo escolta del Unicaja y le trasladó su ánimo y apoyo en el centro hospitalario de Belgrado en el que está ingresado desde el fin de semana del 11 y 12 de octubre, convaleciente de una dolencia pulmonar que le mantendrá bastante tiempo de baja.

El veterano entrenador, ganador con el Unicaja del título de campeón de la extinta Copa Korac en 2001, aparece en una imagen en redes sociales junto al jugador nacido hace 27 años en Starkville (estado de Misisipi), que está acompañado por su padre en un hospital de la capital serbia tras su viaje desde Estados Unidos al conocer el problema de salud de su hijo.

Boza Maljkovic pasa algunas temporadas en la residencia que conserva en Marbella y mantiene un gran vínculo con el club malagueño, en el que estuvo cuatro temporadas y del que es el quinto entrenador de su historia con más partidos dirigidos (237) y el segundo en porcentaje de triunfos con un 64,56 %, sólo superado en este índice por el actual, Ibon Navarro.

El escolta Tyson Carter fue hospitalizado por "complicaciones respiratorias", con una tos intensa y dolor abdominal y torácico tras la victoria en Estambul del Estrella Roja ante el Fenerbahçe en la tercera jornada de la Euroliga, organismo que confirmó el lunes 13 que el jugador estadounidense padecía una embolia pulmonar.

El Unicaja, su último club antes de su incorporación al equipo de Belgrado y con el que debutó en 2022 en la Liga Endesa tras su paso anterior por el Lavrio griego y el Zenit San Petersburgo ruso, también mantiene un trato muy cercano con Carter en estos momentos delicados para el escolta.

La entidad malagueña, según expuso en sus redes sociales, envió un ramo de flores al hospital de la capital serbia al tener conocimiento de su problema. Además, sus excompañeros de equipo, aparte de hablar con él por videoconferencia, portaron una camiseta con el mensaje "¡Mucha fuerza! Stay strong!" en los prolegómenos de su último partido ante el Barça.