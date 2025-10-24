135-141. Shai hurga en las heridas de Indiana con 55 puntos tras otra doble prórroga

Por primera vez en la historia de la NBA, una franquicia disputa dos tiempos extra en sus primeros dos partidos de la temporada. OKC venía de un agónico triunfo 125-124 en su debut frente a los Houston Rockets y volvió a imponerse este jueves en la Gainbridge Fieldhouse de Indianápolis para mantener su balance perfecto.

El MVP Gilgeous Alexander, que había metido 35 puntos ante los Rockets, vivió la mejor noche anotadora de su carrera, con 55 puntos fruto de un quince de 31 en tiros de campo. También consiguió ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos.

SGA lanzó hasta 26 libres y anotó 23 para OKC, en el que Ajay Mitchell brilló saliendo del banquillo con 26 puntos en una nueva noche en la que los campeones de la NBA no pudieron contar con Jalen Williams.

Chet Holmgren se atascó con el triple (0 de 6), pero terminó con un doble doble de quince puntos y doce rebotes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los Pacers, que el pasado junio se rindieron ante los Thunder en unas Finales decididas en el séptimo partido, disputaban este jueves su primer encuentro de la temporada.

Lo hicieron sin Tyrese Haliburton, que en el capítulo decisivo de las Finales se rompió el tendón de Aquiles y se perderá toda la nueva temporada. El líder de los Pacers apoyó a sus compañeros en el banquillo, llevando un vistoso jersey rosado.

Sin Haliburton, otros protagonistas del gran camino del año pasado dieron un paso al frente. Bennedict Mathurin aportó un doble doble de 36 puntos y once rebotes, mientras que Pascal Siakam consiguió 32 puntos y quince rebotes.

Los Thunder volvieron a encomendarse a SGA para salir ganadores de un partido marcado por el equilibrio, en el que la máxima ventaja fue de siete puntos.

Eso sí, el equipo de Mark Daigneault ya acumula sobrecarga de minutos. Esta noche, SGA jugó 45 minutos, después de estar en pista más de 47 contra los Rockets.