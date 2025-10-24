137-131. Steph Curry rescata a los Warriors ante los 50 puntos de Aaron Gordon

Los Nuggets saboreaban la victoria en el Chase Center de San Francisco, con un Gordon capaz de anotar prácticamente desde todas las posiciones de la pista, pero Steph Curry se rebeló con 35 de sus 42 puntos entre la segunda mitad y la prórroga.

Curry anotó los últimos trece puntos de los Warriors en el cuarto período y un total de 16 seguidos si también se considera la prórroga. Acabó con seis de doce en triples, un perfecto ocho de ocho desde la línea de libres, seis rebotes, siete asistencias y tres robos.

Su monumental reacción permitió a los Warriors incrementar su balance a dos victorias de dos en esta campaña, después del triunfo logrado en el estreno ante los Lakers de Luka Doncic.

Los Nuggets, que arrancaban este jueves su temporada, desperdiciaron la magnífica noche de Gordon. Metió 50 puntos, con 17 de 21 en tiros de campo y 10 de 11 desde la línea de libres. También aportó ocho rebotes.

El serbio Nikola Jokic consiguió un triple doble de 21 puntos, trece rebotes y diez asistencias, mientras que Jamal Murray firmó 25 y diez asistencias.

Curry llevó de la mano a Golden State hacia la prórroga y conectó la bandeja que subió el 135-127 al luminoso que certificó el gran triunfo de la franquicia de Steve Kerr.

Jimmy Butler acabó el encuentro con 21 puntos, cinco rebotes y seis asistencias en 38 minutos en pista para los Warriors.

En el otro partido disputado este jueves, Shai Gilgeous Alexander hurgó en las heridas de los Indiana Pacers en la reedición de las Finales NBA de la última temporada, y lideró la victoria por 141-135 de OKC con 55 puntos tras una nueva doble prórroga.

Por primera vez en la historia de la NBA, una franquicia disputa dos tiempos extra en sus primeros dos partidos de la temporada.

El MVP Gilgeous Alexander, que había metido 35 puntos ante los Rockets, vivió la mejor noche anotadora de su carrera, con 55 puntos fruto de un quince de 31 en tiros de campo. También consiguió ocho rebotes, cinco asistencias y dos robos.