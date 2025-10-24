Alonso apela a "elevar el nivel de intensidad" del Ucam Murcia ante el Baskonia

"Tenemos que enseñar a nuestros jugadores el nivel competitivo que queremos mostrar siempre en cada partido. No es fácil y por eso me alegro de haber tenido la actitud que mostramos en los primeros partidos, los cuales ganamos con gran solvencia y ni la ilusión ni la expectación se tienen que controlar", dijo.

"Jugamos contra un rival de Euroliga, muy complicado para nosotros, y todo el mundo tenemos que empujar a estos jugadores, tanto a los nuevos como a los demás, para poner una energía muy grande", manifestó.

"Tenemos un plan -continuó- que hemos decidido por la experiencia. Si no estás al nivel máximo cada día, cualquier equipo te gana con una facilidad increíble, incluso si lo haces muy bien. Con esto quiero decir que el nivel del UCAM no depende del rival, sino de lo que sea capaz de hacer y con un nivel de intensidad alto, podemos vencer a cualquier adversario, tanto en España como en Europa".

Asimismo, puso énfasis en la importancia de tomar buenas decisiones al atacar: "Si tiramos diez triples y esos diez lanzamientos los ejecuta un jugador que no es especialista en ello y no hemos conseguido lanzar con Toni Nakic, Michael Forrest o David DeJulius estando solos, estamos haciendo cosas muy mal".

El pívot argentino Lee Aaliya, canterano del club, y el escolta canadiense Dylan Ennis, uno de los capitanes del equipo, también recibieron palabras por parte del técnico.

"Lee está mejorando con nosotros, trabajando con los mejores jugadores con los que puede estar en este momento. Él está dentro de la plantilla y en cualquier momento puede jugar, como ya hizo en el primer partido de Europa en casa. Dylan es un jugador total y muy completo, pues es de los máximos asistentes y uno de los mejores defensores y anotadores y un tío sensacional, de otro nivel", comentó.