El Breogán amenaza con ahondar en la crisis del Barça

Luis Casimiro tiene claro que su equipo necesitará rozar la perfección para repetir el histórico triunfo logrado en marzo de 2024 en la pista del Barça, tanto por el potencial ofensivo del cuadro dirigido por Joan Peñarroya como porque enfrente tendrán a un equipo herido.

Y esa ansiedad del equipo azulgrana es la que quiere explotar el Breogán, consciente de que si el marcador está apretado, la presión será todavía mayor para los jugadores del Barça, que este curso ya fue derrotado por Valencia y Lleida en la liga Endesa.

El ala-pívot serbio Mihajlo Andric, que viene de firmar algunas de sus mejores marcas en la ACB en el duelo contra el Zaragoza, es la única duda breoganista para este encuentro, después de sufrir una elongación muscular en el gemelo durante el primer entrenamiento de esta semana.

El que sí viajará con el equipo a Barcelona es el pívot danés Bakary Dibba, quien ya está “mucho mejor” a nivel físico y podrá dar descanso en la pintura al croata Danko Brankovic y al congoleño Jordan Sakho.

Este encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la liga Endesa, comenzará a las 19.00 horas (CET) y será dirigido por los colegiados Fernando Calatrava, Juan de Dios Oyón y Rubén Sánchez Mohedas.