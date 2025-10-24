El Casademont busca mantener el impulso de Chipre ante el Burgos

Los zaragozanos intentarán rectificar en su primera oportunidad la derrota que encajaron en su pista la semana anterior ante el Leche Río Breogan y sumar un triunfo que les permita empezar a asentarse en la zona media alta de la clasificación.

Ambos equipos, que ya se enfrentaron en pretemporada con victoria para los burgaleses (99-90), llegan con la misma necesidad ya que únicamente cuentan en su haber con una sola victoria, por lo que imponerse en este partido les servirá para dar un paso adelante en sus respectivas aspiraciones.

Para este partido, el entrenador de Casademont, Jesús Ramírez, tiene a todos los hombres a su disposición, incluido Marco Spissu, que no viajó a Limasol por problemas físicos pero que todavía tardará algún tiempo en dejarlos atrás, según ha explicado.

Ramírez espera un encuentro "muy difícil" y ha recordado que tienen "como muestra el partido de pretemporada" en el que cayeron derrotados y del que ha subrayado que les fue bien cuando estuvieron a un buen nivel pero "cuando nos paramos nos pasaron por encima".

El partido entre Recoletas Salud San Pablo Burgos y Casademont Zaragoza se disputará este sábado a partir de las 21 horas en el Coliseum Burgos con arbitraje de Carlos Cortés, Vicente Martínez y Fabio Fernández.