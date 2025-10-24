El comisionado de la NBA dice que el arresto de dos figuras de la liga es inquietante

En declaraciones a una periodista de Amazon Prime en el Madison Square Garden, Silver añadió: "No hay nada más importante para la liga y sus aficionados que la integridad de la competición. Y por eso sentí un nudo en el estómago; fue algo muy perturbador".

Son las primeras declaraciones públicas de Silver desde que el jueves, el FBI anunció el arresto, entre otros, de Terry Rozier, base de los Miami Heat; Chauncey Billups, entrenador de los Portland Trail Blazers; y Damon Jones, exjugador y entrenador asistente, amigo cercano de la estrella de la NBA LeBron James.

Rozier fue detenido en relación con una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos. Por su parte, Billups y Jones habrían participado en partidas de póquer amañadas organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.

Silver también disculpó que la NBA no hubiese actuado antes con respecto a Rozier a pesar de que tenía indicios de posibles actividades irregulares del jugador.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Aunque hubo apuestas anómalas, sinceramente no pudimos encontrar nada. Terry, en ese momento, cooperó: entregó su teléfono a la oficina de la liga, se sentó para una entrevista y, finalmente, concluimos que no había pruebas suficientes, a pesar de ese comportamiento inusual", explicó.

El 30 de enero, la NBA anunció que a pesar de investigar las acciones de Rozier, no había podido demostrar que sus acciones fueran ilegales.

Tras el anuncio de los arrestos, la NBA suspendió el jueves de manera cautelar a Rozier y Billups.

"Terry Rozier y Chauncey Billups han sido apartados de forma inmediata de sus equipos, y seguiremos cooperando con las autoridades competentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad, y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra principal prioridad", dijo la liga profesional de baloncesto.