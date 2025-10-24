El Hiopos Lleida, a volver a la senda de la victoria contra el colista Coviran Granada

Tras un gran inicio de curso con dos victorias consecutivas, los ilerdenses cayeron duramente en la pasada jornada a manos del Valencia Basket (78-99), en un encuentro en el que el escolta James Batemon anotó 24 puntos y firmó 19 de valoración.

A pesar de la derrota, el técnico del Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, ha afirmado este viernes que “el equipo ya está muy mentalizado en el siguiente partido”. “Debemos pensar en nosotros, en hacer las cosas bien, salir concentrados y ser un equipo complicado de ganar en casa”, ha añadido.

El entrenador del conjunto burdeos cuenta con la totalidad de su plantilla para el encuentro, a excepción del pívot Atoumane Diagne, que todavía es duda.

Por su parte, el Coviran Granada llega al choque como colista de la liga junto al Bàsquet Girona, con tres derrotas, la última de ellas ante el Baskonia (80-83). A pesar de este mal inicio de temporada, Encuentra ha recordado que “todos los partidos son complicados, esta liga es súper igualada y muy de dinámicas; cualquier equipo puede ganar a cualquiera”.

Además, el técnico ilerdense ha destacado que el Granada tiene “mucho mejor equipo que la temporada pasada y están jugando muy bien”. “Tienen jugadores de primerísimo nivel”, ha agregado.

El jugador más destacado del Granada es el ala-pívot Luka Bozic, que regresará a la que fue su casa durante la pasada temporada. El jugador croata viene promediando más de 28 minutos, 15,7 puntos, 6,3 rebotes y 21,3 de valoración, y es el jugador que más faltas recibe de la liga, con 7,3.

Otro de los jugadores importantes para el cuadro de Ramón Díaz es el pívot Zach Hankins, el mejor reboteador defensivo hasta la fecha, con 7,7 rebotes por partido.

A pesar de la contribución de Bozic, los granadinos son el equipo con menos valoración de la liga (71,3), menos puntos a favor (74,3) y menos asistencias (11,3). La otra cara de la moneda son los 14 rebotes ofensivos capturados, siendo el segundo equipo de la ACB que mejor rebotea en ataque.

El único precedente entre el Hiopos Lleida y el Coviran Granada en el Barris Nord y en la máxima categoría del baloncesto español tuvo lugar la pasada temporada, en un choque en el que el Lleida fue claramente superior durante los cuarenta minutos y logró un importante triunfo en la lucha por la permanencia (87-74). (EFE)