El San Pablo vuelve al Coliseum para reencontrarse con la victoria

El técnico del San Pablo aseguró en la previa que el equipo “se encuentra bien, motivado y consciente de la importancia del partido”, especialmente al tratarse del último compromiso en casa antes de una complicada serie de encuentros a domicilio.

En el apartado físico, el entrenador ha confirmado que Jon Axel Gudmundsson ha vuelto a entrenar con el grupo desde el miércoles, aunque aún arrastra molestias en el hombro tras una pequeña fisura pero su participación dependerá del último entrenamiento previo.

Más dudas genera la situación de Luke Fischer, con molestias en la rodilla, que apenas ha podido ejercitarse durante la semana, pero como ya ocurrió en la jornada anterior, el norteamericano tuvo minutos y fue uno de los más destacados.

Respecto al Casademont Zaragoza, el entrenador brasileño ha advertido que se trata de un equipo muy completo y equilibrado, con gran profundidad en su plantilla.

“Tienen calidad en todas las posiciones. Desde el banquillo aportan jugadores como Joaquín Rodríguez o Joel Soriano, y la experiencia de Dublevic les da mucha solidez interior” y también ha mencionado la amenaza exterior del conjunto maño: “Stivenson es un tirador de cinco estrellas, y Miguel González está aportando mucho desde el puesto de cuatro”.

Aunque Zaragoza llega tras caer en la última jornada ante Breogán, el técnico burgalés alertó del peligro de un rival “que querrá resarcirse y que siempre compite a gran nivel”.