El Unicaja, a cambiar el rumbo ante el líder

Este es un duelo que se ha convertido en clásico en los últimos cursos, con hasta 31 partidos disputados en la última década, de los que trece han sido en las tres temporadas anteriores.

Ambos equipos se han enfrentado en todas las competiciones -fase regular de la Liga Endesa, fase por el título, finales de Copa del Rey y de la Liga de Campeones de Baloncesto (BCL) desde el curso 2022-23.

El conjunto malagueño llega al partido con dos victorias, frente al Surne Bilbao Basket (86-68) y Dreamland Gran Canaria (72-81), y la derrota ante el Barça (77-83), y La Laguna Tenerife se presenta como uno de los únicos tres equipos invictos, empatado con el Valencia Basket y el Joventut.

Será un partido especial para el escolta Jaime Fernández, que militó cuatro temporadas en el Unicaja (2018-2022) y que cuaja un gran inicio de temporada, con unas medias de 16,7 puntos, 4,7 asistencias, 1,7 rebotes para 20,7 de valoración.

También hay otros ex del Unicaja, el ala-pívot estadounidense Tim Abromaitis (3 puntos, 2,3 rebotes) y el pívot georgiano Gio Shermadini (5,3 puntos, 3,7 rebotes), que son piezas fundamentales en el engranaje del técnico Txus Vidorreta.

El ala-pívot bosnio del unicaja Emir Sulejmanovic, por su parte, estuvo en el equipo canario dos cursos, desde el 2020 al 2022, donde consiguió el título de la BCL en 2022.

Este será el partido número cincuenta entre ambos conjuntos a lo largo de toda la historia, duelos que han registrado 31 triunfos malagueños, 17 del conjunto tinerfeño y un empate, curiosamente en el primer choque entre ambos, en 1981, cuando los entonces Caja de Ronda y Velázquez Canarias empataron a 84 en la Liga regular.

Las visitas a Tenerife por parte del Unicaja han sido complicadas en los últimos años, aunque los cajistas ya sabe lo que es ganar en los últimos cursos en el Santiago Martín.

Desde 2019 los malagueños han jugado siete encuentros, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas, y el último precedente tuvo lugar la pasada temporada, con victoria del Unicaja (78-91) con una buena actuación del ala-pívot Tyson Pérez (16 puntos, 5 rebotes, 19 de valoración) y el base Kendrick Perry (21 puntos).

El Unicaja tendrá las bajas del alero bosnio Nihad Djedovic, por un problema en el aductor; y del ala-pívot Emir Sulejmanovic, que sufrió un esguince de tobillo fuerte en el entrenamiento del jueves, mientras que el francés Killian Tillie tuvo el pasado martes un golpe en la rodilla y es duda.