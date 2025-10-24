Ibon Navarro: "Es el equipo que está jugando mejor baloncesto junto al Valencia Basket"

"Es un partido de dificultad, por el rival, por tener que jugar en Tenerife, y requeriría toda nuestra concentración, toda nuestra energía y estar todos bien", señaló en declaraciones facilitadas por el club el entrenador vitoriano, quien tiene varias bajas como los dos bosnios, el alero Nihad Djedovic y el ala-pívot Emir Sulejmanovic, ambos lesionados.

El entrenador del conjunto malagueño indicó que el mayor inconveniente en estos partidos es el juego y la entidad del rival y que muchas veces las circunstancias de las lesiones "lo que te dan es una oportunidad de que gente pueda jugar con más minutos y pueda coger confianza".

"Este año somos otro equipo, otras circunstancias, pero es verdad que los problemas son parecidos. Tenemos bajas importantes de jugadores que, además, por estructura, nos suelen ayudar mucho a jugar contra un equipo como La Laguna Tenerife. Con los que estemos, intentaremos hacer el mejor partido posible", subrayó.

Ibon Navarro destacó del rival que "están intentando aprovechar en ciertos momentos su juego a la carrera, sobre todo desde recuperaciones defensivas. Están haciendo un muy buen trabajo atrás. Todo el mundo habla de lo de adelante, pero también atrás están haciendo un muy buen trabajo".

Sobre la calidad de la plantilla canario añadió que "ya no es solamente un jugador como Marcelinho Huertas el que ha dado un paso adelante". J"aime Fernández está en un momento espectacular, además asumiendo mucho el balón, incluso con Marcelinho en el campo", subrayó.

"Bruno Fitipaldo y la vuelta de Fran Guerra a ellos les da una estabilidad tremenda. Aaron Doornekamp, Tim Abromaitis, un año más de Scrubb, que siempre está ayudando, o Joan Sastre. Es un equipo que conocemos mucho y bien y sabemos todo lo que pueden hacer", comentó.