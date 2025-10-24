Jesús Ramírez: "Burgos será un rival muy difícil. La muestra la tuvimos en pretemporada"

"Será un partido muy difícil. La muestra la tenemos en el partido de pretemporada. Cuando estuvimos bien nos fue bien, pero cuando nos paramos, nos pasaron por encima", ha recordado en su comparecencia previa al partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa de este sábado en la capital burgalesa.

Ramírez confía en que su equipo sea capaz de mantener el nivel que ofrecieron este miércoles en Chipre ante el Anarthosis Fambusta, pero también se ha mostrado precavido por ser la primera semana que afrontan un doble partido con un largo desplazamiento.

"En la primera semana con doble partido fue todo en casa y estuvimos algo planos contra Falco Szombathely y nos faltó chispa contra Breogán. Esta semana es más complicada y a ver cómo nos afectan estos dos partidos. Quiero ver la foto de los dos partidos, la de fuera ha empezado bien y las sensaciones fueron buenas", ha dicho.

El técnico catalán ha asegurado que los partidos los prepara de igual manera tanto "si venimos de victoria como si venimos de derrota. Cada partido es importante y con sus propias peculiaridades".

Ramírez ha comentado que no mira a largo plazo el exigente calendario que tienen en las próximas jornadas aunque "tenemos que gestionarlo", a la vez que ha reconocido que no será lo mismo recibir al Real Madrid la siguiente jornada con "un 2-2 que con 1-3" en su casillero de victorias y derrotas.

Del partido en Limasol ante el Anorthosis ha reconocido que "esperaba más dificultad" en su rival, pero también ha valorado que "estuvimos 40 minutos serios y con mentalidad".

El técnico de Granollers ha insistido en que quiere que su equipo muestre regularidad en su juego porque "cuando la tenemos la sensación es diferente a cuando estamos más planos".

Ante el equipo que dirige Bruno Savinagni, Ramírez ha analizado que su objetivo será "parar su contraataque y conocer muy bien al personal porque tienen jugadores exteriores muy peligrosos y muy diferentes y se decidirá por los detalles".

"No es lo mismo parar a Jackson que a Meindl, ni parar a Neto que a Gudmunsson, o a Sergio García que a Corbalán. Son jugadores muy peligrosos, muy diferentes y hay que estudiarlos bien", ha afirmado.

Ramírez se ha mostrado convencido de que sus jugadores no se confiarán frente a los burgaleses tras su victoria en la Copa FIBA Europa. "Parte de la mentalización tiene que venir de serie. Veníamos de una derrota que dolió y si la respuesta no era positiva es que no íbamos en la dirección correcta", ha concluido.