La afición de los Lakers busca la revancha en el cara a cara del equipo contra los Wolves

Aunque el encuentro de hoy se vive con una intensidad palpable, el ambiente festivo regresó a los alrededores del Crypto.com Arena, en el corazón de la ciudad de Los Ángeles, transformados en una gran zona de celebración, con actividades interactivas para calentar los motores.

Desde el tiro canasta, donde los aficionados demostraron su habilidad buscando conseguir regalos y mercancía oficial del equipo, a autógrafos con las animadoras del equipo y varios estantes para fotografiarse con premios o el logo de los Lakers, los seguidores del equipo más glamuroso de la NBA mantenían el espíritu de ánimo antes de ingresar al pabellón.

La marea de aficionados se hacía notar en las inmediaciones del estadio con los colores de la franquicia local, en la que predominaba, como ya es habitual, la camiseta de la estrella eslovena Luka Doncic.

Tras su mediático traspaso, Doncic ha reavivado la pasión en Los Ángeles y su dorsal se ha convertido en el más vendido de la liga.

