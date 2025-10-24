Moncho Fernández: "Puede parecer mentira, pero estamos bien"

"No tienes la misma confianza que cuando ganas, pero lo bueno del deporte profesional es que el siguiente reto llega inmediatamente. Hay que poner el foco en el trabajo diario. No hay otro camino", ha añadido en la rueda de prensa previa a la visita del Dreamland Gran Canaria.

En este sentido, el entrenador gallego también ha destacado que no se fija en el calendario, con partidos contra el Gran Canaria, el Unicaja y el Barça, y que el equipo debe concentrarse en el presente: "Hacer cábalas es absurdo y no aporta nada positivo".

Moncho ha admitido que después de la derrota "tan dolorosa" contra el MoraBanc Andorra (115-113), con un triple local de aro a aro para forzar la prórroga sobre la bocina, los jugadores regresaron a los entrenamientos "jodidos", pero "con muy buena actitud" y con ganas de ganar "de una vez por todas".

También se ha mostrado "muy contento" porque los jugadores están "confiados" y trabajan "muy duro" y "muy bien" y ha avisado que el Gran Canaria, 13º con una victoria en tres jornadas, tiene "muy buenos jugadores en el perímetro y en el juego interior".

"La defensa está muy relacionada con el ataque y si somos capaces de rebotear y de correr, que es lo que queremos, tendremos muchas más opciones", ha dicho después de admitir que tiene la esperanza de que el escolta Maxi Fjellerup, inédito por lesión hasta ahora, pueda tener sus primeros minutos.