Ponsarnau podrá contar con Bagayoko y Jaworski para recibir al Andorra

Bagayoko, que sufrió una subluxación en el hombro derecho en el tramo final de la pretemporada, realizó el jueves su primer entrenamiento "sin restricciones", mientras que Jaworski "ha evolucionado muy bien" de la entorsis que se produjo el martes en la rodilla izquierda en el partido europeo ante el Brno.

También contará en principio el técnico catalán con Aleix Font a pesar de unas "molestias por una contractura" del alero barcelonés durante el encuentro ante el conjunto checo.

"Es una gran noticia porque es el primer entrenamiento de la temporada que afrontamos en unas circunstancias plenas", se felicitó Ponsarnau en la rueda de prensa que ofreció antes de esa sesión en la que contó con la plantilla al completo para preparar el duelo ante conjunto andorrano.

Un partido que llega después de una histórica victoria frente al Brno, la más amplia de la historia del equipo vasco (52-105), que sin embargo "no cicatriza la herida" de la dolorosa derrota encajada el domingo en la pista del Joventut.

"Nos ha abierto un camino de por donde tenemos que ir, pero aún estamos enfadados con el partido que hicimos", admitió Ponsarnau, antes de apuntar que, entre todo lo negativo de Badalona, "una de las cosas" que su equipo "hizo bien fue poner la energía, el tono y la mentalidad necesaria".

"Esto es innegociable. Es el punto de partida desde el que tenemos que empezar y a partir de aquí ir buscando los talentos. Nuestra defensa está en camino de dar pasos hacia delante, hay buena mentalidad, pero en el ataque vamos a necesitar más tiempo para que todos juguemos en la misma página", reflexionó.

Acerca de su próximo rival, Ponsarnau destacó que el Andorra "tienen sus talentos, tienen triple y son muy buenos en rebote ofensivo".

"Empezaron con problemas, con partidos difíciles y muy malos resultados, pero que el partido del otro día contra Girona puede ser un interruptor para ellos. No solo por la canasta que les llevó a la a la primera prórroga, sino porque su primer cuarto fue espectacular", destacó.

No cree Ponsarnau que este partido tenga un valor extra por tratarse de un posible rival directo por la permanencia porque en la Liga Endesa, con tantos equipos jugando en Europa, "hay cada vez menos partidos marcados con una cruz".

"En cada partido tienes que darlo todo. Ya veremos para que competimos Andorra y nosotros, lo que es seguro es que jugamos en Miribilla y que nos tenemos que ganar que nuestra gente quiera jugar con nosotros desde el esfuerzo y la concentración máxima", recalcó el técnico.