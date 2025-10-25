Duelo de imbatidos en la cima de la Liga Endesa

Los locales, el equipo con mejor porcentaje de tiros de tres, afrontan esta cita tras haber derrotado al Barça, al Río Breogán y al Hiopos Lleida en este arranque liguero, mientras que los visitantes, que son el conjunto que mejor tira de dos, han ganado al Covirán Granada, Zaragoza y Bilbao.

Ambos son dos de los equipos más anotadores de la competición, aunque el Valencia, con sus 305 puntos a favor y una media de 101 puntos, es el que más ha anotado de la Liga. En el caso del Joventut, es tercero con 277 y un promedio de 92 puntos por choque.

El regreso de Ricky Rubio ha marcado la temporada de la Penya. El juego que genera el veterano base ha permitido alimentar a jugadores como Ante Tomic y Simon Birgander y ha dejado espacio para que brillen otros exteriores como Cameron Hunt.

Los dos equipos afrontan el partido después de haber tenido compromisos europeos esta semana. En el caso de la Penya, no tuvo problemas para arrollar en la Basketball Champions League al Bursaspor turco, al que doblegó por 90-67 el miércoles en el Olímpic de Badalona.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Por su parte, el Valencia llega tras haber derrotado este jueves en su cancha al Armani Milán en la Euroliga por un ajustado 100-103. Tendrá por tanto menos tiempo para recuperarse del cansancio del viaje, aunque jugará ante su público y con la confianza que dan las victorias.

Puede ser especialmente importante para Jean Montero, que acaba de volver al equipo tras haber sido operado de un dedo en septiembre y ser el otro día el protagonista al anotar el triple que decidió el partido.

Haberse enfrentado ante el Hapoel Tel Aviv a puerta cerrada ha hecho que el Valencia no haya jugado ante su público desde el pasado 5 de octubre, cuando derrotó al Barça en la apertura de la Liga.

Para este encuentro, el técnico Pedro Martínez mantendrá la baja de Yankuba Sima y de Ethan Happ. Tendrá, por tanto, que hacer un descarte técnico porque en principio Josep Puerto, que fue baja en Milán por una gastroenteritis, parece que estará recuperado.