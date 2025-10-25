El Bàsquet Girona, obligado a curar la herida de Andorra para salir de la zona roja

Después de las tristes derrotas contra el Recoletas Salud San Pablo Burgos (97-79) y el UCAM Murcia (71-93), el equipo de Moncho Fernández dio un paso obligado en casa del colista, el MoraBanc Andorra, pero acabó encajando un nuevo revés, de manera cruel.

El Girona vencía por siete puntos a falta de menos de un minuto (82-89) y el primer triunfo parecía en el bolsillo, pero se hundió de manera imperdonable y Rafa Luz forzó la prórroga con un triple de pista a pista sobre la bocina después de un error catalán desde la línea de tiros libres.

Moncho había lamentado que el equipo debía crecer a nivel de fortaleza anímica y mental porque se derretía como un azucarillo en los momentos clave y volvió a quedar claro en Andorra, con un dramático 3/8 en tiros libres en los dos últimos minutos.

La prórroga confirmó la derrota (115-113), con un récord de anotación en la ACB del todo improductivo, y el mal arranque de curso y sobre todo las malas sensaciones del equipo catalán. La pretemporada ilusionó a la afición, pero la temporada ha vuelto a empezar de la peor manera.

El curso pasado el Girona sumó nueve derrotas en las primeras once jornadas que propiciaron la destitución de Fotis Katsikaris y la llegada de Moncho, el gran artífice de la permanencia. Hace unas semanas renovó hasta 2027 como buque insignia del proyecto de Marc Gasol, pero el equipo ha dejado muchas dudas en sus primeros pasos.

Además el calendario no da tregua y aumenta la dificultad de levantar cabeza: Gran Canaria, Unicaja a domicilio, Barça, Coviran Granada, el otro equipo de la liga que aún no conoce el triunfo, y Valencia Basket. Y en diciembre, el Real Madrid y La Laguna Tenerife.

El Girona necesita ganar cuanto antes y para conseguirlo debe crecer en varios registros, además del mental: es el primer equipo de la competición en pérdidas (17,3 por partido, más de cuatro más que el Gran Canaria) y el segundo peor en triples (23,8%, a un 13% de su adversario).

También pide a gritos el carácter del escolta argentino Maxi Fjellerup, clave en la consecución de la permanencia con 16 partidos con diez puntos o más desde la llegada de Moncho a Fontajau e inédito en las tres primeras jornadas por lesión.

Moncho admitió en la previa que está "esperanzado" con poder contar con él para el encuentro con el Gran Canaria.