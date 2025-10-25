El Baxi Manresa, a repetir la gesta de hace dos temporadas en la pista del Real Madrid

Los catalanes, que vencieron en la campaña 2023-24 en el Movistar Arena por 72-83, buscarán ganar de nuevo en la capital para intentar cortar una racha muy larga de los madridistas, que precisamente no pierden en fase regular de la ACB en casa desde ese partido ante los manresanos.

En lo que a esta temporada se refiere, ambos equipos tuvieron un inicio con dudas. El Baxi Manresa, undécimo en la tabla con un triunfo y dos derrotas, perdió su último partido de Liga Endesa en el Nou Congost ante el Dreamland Gran Canaria por 80-87.

Sin embargo, los del Bages llegan en buena situación después de vencer en la última jornada de la Eurocopa en la más que difícil pista del Aris de Salónica por 79-86.

Para este duelo en Madrid, el técnico Diego Ocampo tendrá toda la plantilla a su disposición, por lo que tendrá que hacer un descarte en la convocatoria que no se anunciará hasta unas horas antes del inicio del mismo.

En el partido entre madrileños y catalanes, habrá un duelo especial en la posición de base, ya que se encuentran dos de los jugadores que más asistencias dan en la liga.

En los locales, el argentino Facundo Campazzo, líder en dicha tabla con 6,7 de media por partido; y en los visitantes, el francés Hugo Benítez, cuarto en la tabla, con una media de 6,3.

Diego Ocampo, en la previa del choque, habló de la dificultad del choque en la pista del Real Madrid. "Ahora estamos entrenando más y tenemos mucha motivación por ganar en una pista de todo un transatlántico como el Real Madrid", ha comentado.

"El Madrid está en plena construcción, con un nuevo entrenador de lujo, y una plantilla que cada día que pasa juega mejor, y con más físico. Tienen un equipo de nivel Euroliga muy alto, pero están en el inicio de un proceso de construcción y esto es largo", ha finalizado.