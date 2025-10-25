El Joventut afronta un duelo de invictos en el Roig Arena

Los verdinegros afrontan este complicado reto sin nada de presión, ya que aún no conocen la derrota desde que arrancó la temporada oficial, tanto en ACB como en la Liga de Campeones, con seis triunfos en seis encuentros.

El último, el pasado miércoles ante el Bursaspor turco (94-67) en un duelo que ya estuvo prácticamente decidido nada más empezar tras un parcial de inicio de 27-8.

Situación similar unos días antes en el partido de Liga Endesa ante el Surne Bilbao Basket, donde los de Dani Miret vencieron por 101-69 con un parcial nada más empezar de 31-6.

Esta vez, la Penya tendrá delante a otro conjunto invicto en la Liga Endesa, el Valencia Basket, que además llega a este partido después de ganar al Olimpia Milán en la Euroliga por 100-103.

Al igual que en los últimos choques, Miret tendrá las bajas confirmadas del ala-pívot Michael Ruzic (esguince tobillo) y del escolta Adrián Torres (molestias en un brazo).

Un dato peculiar de este duelo entre valencianos y catalanes es que hay tres jugadores que están entre los mejores cinco clasificados en la clasificación de +/-, es decir, que sus equipos anotan más y reciben menos puntos cuando ellos están en pista.

El líder en dicha estadística es el base Ludde Hakanson (Joventut) con un +19,3, y le siguen el ala-pívot Sam Dekker (Joventut) con un +16 y el base Darius Thompson (Valencia Basket) con un +15.

En la previa del partido habló el pívot Ante Tomic, donde destacó la gran labor del equipo y la dificultad del próximo choque. "Jugamos como un gran equipo y todos los jugadores salen concentrados a pista. En defensa estamos francamente bien", ha dicho.

"El Valencia Basket juega con un ritmo muy alto, y tendremos que ser capaces de bajar su porcentaje en triples si queremos tener opciones de victoria en el Roig Arena", ha finalizado.