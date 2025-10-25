El MoraBanc, con el impulso del primer triunfo de la temporada, visita al Surne Bilbao

El equipo dirigido por el experimentado Joan Plaza se enfrenta a un rival que en su último partido ganó por 51-105 al Brno checo, pero que perdió anteriormente en la pista del Joventut Badalona por 101-69. Eso sí, esta temporada aún no se ha dejado puntos en Miribilla en competición doméstica y sus dos únicas derrotas en la Liga ACB han sido como visitante y de manera holgada.

Los de Joan Plaza afrontan la visita a Bilbao con las dudas de Yves Pons, con un corte en un dedo, y de Shannon Evans II, con un golpe, aunque los dos jugadores en principio tendrán minutos en el partido después de haber entrenado el viernes antes de viajar a Bilbao.

Los del Principado aún tienen muchas asignaturas pendientes, tales como la defensa, ya que son el segundo equipo con más puntos encajados, con 304 puntos recibidos (101,3 por partido). En las dos primeras jornadas perdió por 31 puntos, contra el UCAM Murcia, y por 32 contra La Laguna Tenerife. Contra el Bàsquet Girona necesitó un triple milagroso de pista a pista de Rafa Luz que forzó la primera parte de la prórroga y un segundo tiempo extra para acabar venciendo por 115-113.

El MoraBanc Andorra no gana en Miribilla desde el 3 de diciembre del 2020, cuando superó al conjunto vasco por 76-85 y, desde entonces, encadena tres visitas perdiendo. El curso pasado cayó derrotado por 82-74 con Natxo Lezkano de entrenador y con 24 puntos de Jerrick Harding.

Joan Plaza aún tiene mucho trabajo por delante, aunque la victoria contra el Bàsquet Girona da cierta tranquilidad al equipo en un calendario que marca que el próximo partido también será como visitante, en Gran Canaria.