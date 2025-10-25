El Surne Bilbao recibe al Andorra al completo y con ánimo de olvidar Badalona

Una derrota en el Olimpic sin respuesta (101-69, tras un 34-6 inicial) que dejó hundido al equipo vizcaíno, aunque ya empezó a reaccionar dos días después en Chequia logrando en la Copa FIBA Europa ante el PUMPA Basket Brno la victoria más amplia de su historia (51-105).

En ese tremendo correctivo al conjunto de la segunda ciudad checa aparecieron dos de los jugadores llamados a volver a liderar esta temporada en la cancha a los de Jaume Ponsarnau: Melwin Pantzar (15 puntos, 14 asistencias y 30 de valoración) y Tryggvi Hlinason (17, 9 rebotes, 4 tapones, 3 robos y 33).

Otras buenas noticias fueron las de los secundarios Aleix Font (15, 3/6 T3 y 20) y Martin Krampelj (17), pero sobre todo la respuesta coral al mal día en Badalona. Un partido con el que Ponsarnau sigue siendo claro: "aún estamos enfadados con el partido que hicimos, no cicatriza la herida".

El choque ante el Andorra será una cita para escapar de abajo entre dos de los ocho equipos que se encuentran con una victoria y dos derrotas.

El triunfo vasco fue en el partido anterior en el Bilbao Arena ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos (95-85) y el pirenaico la remontada, con el increíble tiro de Rafa Luz desde su propia canasta, en Andorra al Bàsquet Girona tras dos prórrogas (115-113).

En el histórico entre ambos equipos, de momento, ventaja del MoraBanc por 9-8 en los 17 partidos en los que se ha medido en la ACB. Si bien en el último precedente en Miribilla, la temporada anterior, se impuso el Surne Bilbao por 82-74 con protagonismo también de Hlinason (11, 9, 4 tapones y 26) y Pantzar (15, 7, 5 asistencias y 23).

En la devolución de visita en el Pavellò Toni Martí, el brasileño Rafa Luz (16 y 27), viral esta semana, y Sekou Doumbouya (19, 11 y 26) lideraron la victoria local.