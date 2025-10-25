Hugo González se estrena en los Celtics con 6 puntos

Un parcial de 42-14 de los neoyorquinos en el segundo cuarto les fue suficiente para dominar el encuentro de principio a fin.

Aunque los Celtics recortaron distancias en el primer cuarto, los de Nueva York sacaron a relucir una artillería que dejó a los de Massachussets sin opciones de remontada.

Por su parte, los Brooklyn Nets, a las órdenes del español Jordi Fernández, tampoco tuvieron suerte ante los Cleveland Cavaliers, sumando su segunda derrota consecutiva tras caer por 124-131.

Los Cavaliers, liderados por Donovan Mitchell, supieron aprovecharse de las carencias defensivas de un equipo que todavía sigue en fase de ajuste para resolver el partido a su favor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Con la misma fortuna corrieron los Memphis Grizzlies del español Santi Aldama, al encajar su primera derrota de la temporada ante los Miami Heat por 114-146.

Aunque los de Aldama comenzaron liderando el primer cuarto y mantuvieron la ventaja al medio tiempo, los de Florida tomaron el control del partido en la segunda mitad, especialmente en el último cuarto.

El jugador español contribuyó con 13 puntos y 8 rebotes.