Montero: "Va a ser una batalla de ritmos"

“La Penya está jugando a un gran nivel. Va a ser una batalla de ritmos. Ellos juegan a un ritmo más bajo, nosotros a uno más alto. La victoria va a ir un poquito al equipo que implante su estilo de juego. Si nosotros implantamos nuestro estilo de juego, podemos salir con la victoria”, aseguró.

Respecto a la incidencia en el juego del Joventut de Ricky Rubio, Montero aseguró que es un gran jugador, que impone su estilo a sus compañeros pero recordó que el equipo catalán cuenta con una gran plantilla.

“Yo ya le vi a cuando estaba en la NBA, no solía ver los partidos de las ligas europeas cuando era pequeño. Todo el mundo sabe la capacidad que tiene Ricky. Es un gran jugador, pero está rodeado de muy buenos jugadores. Juegan a su ritmo, a su estilo. Es una ventaja que le da a ellos y nosotros tenemos que intentar implantar nuestro estilo de juego y a correr”, analizó.

El jugador caribeño, tras superar la lesión que le privó de jugar en el inicio de temporada, tendrá este domingo la oportunidad de jugar por primera vez en el Roig Arena.

“Ya he estado dentro pero no jugando, ahora toca jugar el domingo. Hay un poco ahí de sentimientos encontrados. Espero que los sentimientos no me traicionen y puede hacerlo bien delante de nuestros fanáticos. Les pido que nos sigan apoyando, que se cree un buen ambiente y apoyar la casa, que es lo que siempre digo. Ganar los partidos que son en casa y pelear todo”, concluyó.