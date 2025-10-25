Sorkin, del Maccabi, mejor jugador de la sexta jornada para la Euroliga

El ala pívot es la primera vez, en sus 129 encuentros en esta competición, que gana el título de MVP en una jornada de la principal liga continental y el primer jugador que lo hace en el presente curso con el conjunto de Tel Aviv.

Sorkin logró, asimismo, seis rebotes, repartió tres asistencia y puso dos tapones.

El argentino Leandro Bolmaro, del EA7 Emporio Armani Milan, llegó a los 31 de valoración en la misma jornada, con 37 puntos, pero el cuadro italiano perdió (100-103) con el Valencia a pesar de sus ocho de doce en lanzamientos de dos, dos de tres en triples y nueve de once en tiros libres.

El alero sudamericano del cuadro lombardo se hizo con cuatro rebotes, tres de ellos en ataque, tres asistencia, un robo, un bloqueo y provocó siete faltas.

Por su parte, Trey Lyles, ala pívot canadiense del Real Madrid, sumó su mejor valoración en la Euroliga (29) en la derrota madridista.

Lyles contribuyó con 16 puntos, con tres de cinco en dos puntos y diez de once desde la línea de tiros libros, además de diez rebotes, tres asistencias y siete faltas provocadas.