115-107. Jáquez gana el duelo latino a Karl Anthony Towns

Jáquez brilló por efectividad al conectar ocho de sus doce tiros de campo, y consiguió además cinco rebotes y cinco asistencias en 26 minutos en pista.

El máximo anotador de los Heat fue Norman Powell, con 29 puntos, y el equipo de Miami dio continuidad al notable 146-114 logrado el viernes pasado en el campo de los Memphis Grizzlies.

Los Heat ganaron dos partidos y perdieron uno en esta temporada.

Doblegaron a unos Knicks que nunca habían perdido esta campaña, tras ganar a los Cleveland Cavaliers y a los Boston Celtics.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En Miami, Towns firmó un doble doble de quince puntos y 18 rebotes. Jalen Brunson metió 37 puntos y Mikal Bridges consiguió veinte, sin poder evitar la derrota.