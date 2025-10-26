Básquetbol

119-113. Hugo González se queda sin puntos en su primer partido como titular en Boston

Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- El español Hugo González, elegido con el número 28 en el último draft, fue titular este domingo en el quinteto de los Boston Celtics, pero se quedó sin puntos en la derrota 113-119 sufrida por su equipo en el campo de los Detroit Pistons.

Por EFE
26 de octubre de 2025 - 19:40
González, exjugador del Real Madrid, se convirtió en el segundo jugador más joven en salir de titular con la camiseta de los Celtics, detrás de Jayson Tatum.

El alero fue titular a los 19 años y 263 días y Tatum lo logró con 19 años y 228 días. 'JT', ahora uno de los mejores jugadores de la NBA, pero baja todo el año por una lesión en el tendón de Aquiles, se estrenó con catorce puntos y diez rebotes en 2017.

González había disputado sus primeros minutos en la NBA el pasado viernes, cuando metió seis puntos y capturó cuatro rebotes en la derrota sufrida contra los New York Knicks en el Madison Square Garden.

En Detroit, González acabó con un rebote, dos robos y un tapón en 18 minutos en pista.

Los Celtics, campeones de la NBA en 2024 y una de las grandes potencias del Este el año pasado, siguen sin poder ganar en esta temporada y tienen un balance de 0-3.

Sin Tatum hasta el próximo curso, dejaron salir piezas clave de la plantilla como Kristaps Porzingis, Jrue Holiday y Al Horford.

Jaylen Brown fue el líder anotador en Detroit con 41 puntos. En los Pistons, el pívot Jalen Duren aportó 24 puntos y 17 rebotes, Cade Cunningham metió 25 puntos y Ausar Thompson contribuyó con 21 puntos y doce rebotes.