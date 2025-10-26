89-84. El UCAM CB, con el liderazgo de un gran DeJulius, vence a un irregular Baskonia

Con este resultado, los granas siguen arriba en la clasificación de la Liga Endesa con tres triunfos y una sola derrota, mientras que los vitorianos aparecen en mitad de la tabla con un 2-2.

Dos conjuntos que llegaban con el mismo bagaje se medían en un Palacio de los Deportes de Murcia con casi 7.000 animosos espectadores en las gradas. Antes del inicio fue ovacionado Rodions Kurucs en su regreso a la capital del Segura con los alaveses. Se notó que el alero letón dejó huella en sus dos temporadas en el equipo grana, con el que llegó a ser subcampeón de la ACB en 2024 y ganó la medalla de bronce en la Liga de Campeones FIBA, siendo él muy importante en esos logros.

El choque comenzó con dominio local (8-4 ya con dos triples de Toni Nakic y DeJulius) y, aunque los de Paolo Galbiati reaccionaron de inmediato (8-9), el cuadro local cerró el primer cuarto otra vez con ventaja y viendo el aro contrario con cierta facilidad (26-21 con un 5/11 en triples por el 0/2 de su contrincante).

Los universitarios ampliaron su renta en el comienzo del segundo cuarto (32-23) con Michael Forrest ya en ocho puntos y DeJulius en siete. El técnico visitante lo volvió a parar desde la banda y la respuesta fue satisfactoria por parte de los suyos, que enjugaron parte de la desventaja (32-27).

Sin embargo, la intensidad del UCAM CB, con la grada también apretando de verdad, llevó a los murcianos a acelerar de nuevo y estos superaron la decena de tantos como renta favorable (40-28, 42-30 y 47-35) y el resultado al descanso fue un 49-38.

En la reanudación otro triple de DeJulius siguió enseñando el camino (52-38) y en lo que fue, hasta ese momento, la máxima diferencia para los de Sito Alonso. El Baskonia intensificó su defensa, pero la inercia del encuentro hizo que quedara casi resuelto con un 63-45 superado el ecuador del tercer cuarto.

Esa sí que fue la máxima y el +18 auguraba una victoria más o menos plácida del UCAM CB, pero enfrente estaba un equipo tan anotador como el baskonista. Los de Vitoria, con 17 puntos convertidos en apenas tres minutos, dejaron los guarismos en un mucho más apretado 68-62 y diez minutos por jugar.

Quiso ir más allá el conjunto visitante con el 67-62 en el minuto 35. No obstante, un enceste de DeJulius, un triple de Nakic y un mate de Devontae Cacok dejaron el choque casi resuelto (74-62). Faltaba poner la rúbrica a la victoria y, a pesar del empuje rival, es lo que hizo un UCAM CB otra vez sólido en su pista.

89. UCAM Murcia Club Baloncesto (26+23+19+21): DeJulius (25), Ennis (7), Raieste (5), Nakic (13) y Cacok (4) -cinco inicial-, Michael Forrest (11), Sant-Roos (10), Radebaugh (2), Falk (-) y Cate (12).

84. Saski Baskonia (21+17+24+22): Rafa Villar (4), Simmons (17), Diallo (13), Rodions Kurucs (15) y Diakite (2) -cinco inicial-, Nowell (6), Sedekerkis (2), Luwawu-Cabarot (10), Spagnolo (11), Kalipha Diop (4), Frisch (-) y Joksimovic (-).

Árbitros: Rafael Serrano Velázquez, Alberto Baena Arroyo y Roberto Lucas Martínez. Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.936 espectadores.