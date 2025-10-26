Juan Roig: Estamos totalmente intranquilos con tener que ir jugar a Israel

El reciente de acuerdo de Paz firmado entre Israel y la milicia palestina Hamas hizo que hace unos días la Euroliga anunciara el próximo fin de la obligación de que estos equipos jueguen como locales fuera de su país, una situación que no afectará en cambio al Real Madrid, al Barcelona y el Baskonia que ya habrán jugado sus partidos como visitantes contra ellos el 1 de diciembre.

"No es de gusto ir a un país que está luchando contra otro. Dicen que está tranquilo pero ya veremos de aquí a allá, pero no estamos nada contentos, estamos intranquilos totalmente", señaló.

Roig hizo estas declaraciones a los medios tras la celebración del Medio Maratón Valencia que coorganiza a través de la Fundación Trinidad Alfonso junto a la SD Correcaminos.

Hace unos días el técnico del equipo valenciano Pedro Martínez reclamó públicamente a la Euroliga que comunique por qué la fecha elegida es el 1 de diciembre y no es seguro jugar antes en Israel pero sí a partir de ese día.

"Todo el mundo odia la guerra, nadie la queremos y no entiendes por qué se matan seres humanos. De lo demás no tengo conocimientos para decir o no decir, es un tema muy complicado", admitió Roig.