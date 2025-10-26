Básquetbol

Luka Doncic, baja al menos una semana por un esguince en un dedo

Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers, estará al menos una semana de baja por un esguince en un dedo y una contusión en la pierna izquierda, según adelanta la cadena ESPN.

Por EFE
26 de octubre de 2025 - 16:35
Doncic había tenido un brillante arranque de temporada, con 43 puntos contra los Golden State Warriors y 49 contra los Minnesota Timberwolves.

El esloveno, en su primera campaña completa con los Lakers, se perderá el partido de este domingo contra los Sacramento Kings, el del lunes contra los Portland Trail Blazers, el del miércoles contra los Wolves, el del viernes contra los Memphis Grizzlies y el del domingo contra los Miami Heat.

Los Lakers comenzaron el curso con derrota contra los Warriors y victoria contra los Wolves.

Los angelinos tampoco pueden contar con LeBron James, quien convive con unos problemas de ciática.

