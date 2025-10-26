Luka Doncic, baja al menos una semana por un esguince en un dedo

Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers, estará al menos una semana de baja por un esguince en un dedo y una contusión en la pierna izquierda, según adelanta la cadena ESPN.