Anthony Edwards ser pierde dos semanas por una lesión en el tendón de la corva

Edwards se retiró del partido cuando apenas se habían jugado tres minutos y ya sumaba cinco puntos. Los Timberwolves vencieron por 114-110.
El escolta, tres veces All Star, había anotado 41 puntos en el debut contra los Portland Trail Blazers y otros 31 en la derrota del pasado viernes ante Los Angeles Lakers.
En las dos próximas semanas sin Edwards, los Timberwolves se enfrentarán a rivales directos en la Conferencia Oeste como los Denver Nuggets, los Sacramento Kings, o nuevamente los Lakers.
Edwards ha participado en 383 de los 402 partidos de temporada regular desde que fue seleccionado por Timberwolves con la primera elección del Draft de 2020, y nunca se ha perdido más de diez encuentros en un mismo año.
