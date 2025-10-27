Charlie Uzal, sobre el caso Mencía: “Creo que el club mejor no lo ha podido hacer”

“Intentamos llevarlo lo mejor posible, haciendo las cosas con calma, con paciencia y, sobre todo, con coherencia. Creo que el club mejor no lo ha podido hacer”, afirmó durante la presentación del montenegrino Dino Radoncic, el elegido para sustituir a Mencía en el equipo dirigido por Carles Marco.

“En cuanto se supo, se apartó al jugador del equipo. Y luego estudiamos la situación y tomamos la medida que todos sabéis. Creo que reaccionamos rápido desde el primer momento. Las cosas hay que hacerlas con calma y estudiar bien las situaciones porque no podemos precipitarnos, no solo en este caso, sino en todos”, explicó.

Tras vivir el caso del jugador cubano, Uzal afirmó que el Básquet Coruña intentará a partir de ahora “blindarse más” a nivel contractual para evitar nuevos casos así en el futuro, aunque dijo que “no es fácil protegerse”.

“Creemos que hemos actuado bien y rápido, pero no es una situación fácil en cualquier tipo de trabajo. Los que saben de esto son los juristas, así que ellos son los que tienen que aconsejarnos para dejar más blindados los contratos”, incidió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El director deportivo del Básquet Coruña reiteró que en el club no sabían nada del proceso judicial que tenía abierto el jugador cubano, fichado este verano tras acabar contrato con el Casademont Zaragoza, con su expareja.

“El club no va a decir una mentira y ya ha dejado claro que nos enteramos a posteriori. Evidentemente, creo que hubo una parte que actuó de mala fe o que no nos dijo toda la verdad. Por eso, en cuanto se supo, actuamos en consecuencia. El jugador nos habló de su inocencia y todo ha cambiado en cuanto se declaró culpable en el juicio”, concluyó.