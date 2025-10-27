El Barça, en busca de la solidez ante el Armani Milán

El equipo entrenado por Joan Peñarroya superó el pasado sábado en la Liga Endesa al Río Breogán (100-85), liderado en ataque por los aleros Will Clyburn (21 puntos) y Joel Parra (14), en un partido que no sentenció hasta los minutos finales y tampoco despejó las dudas acrecentadas por la derrota del jueves contra el Zalgiris (73-88).

Frente al conjunto lituano, el Barça entró dormido a la pista y se vio superado en todo momento, desnortado en ataque y permisivo en defensa, y encajó la segunda derrota consecutiva en la Euroliga tras perder contra el Dubai en la jornada previa (83-78), lo que provocó la protestas y la retirada anticipada de parte del público.

Dos tropiezos que han situado al equipo azulgrana en la undécima plaza (3-3), empatado con otros seis equipos. La igualdad es máxima en la tabla, pues dos victorias separan al segundo clasificado, el Olympiacos (4-2), del penúltimo, el Bayern Múnich (2-4).

Enfrente, el Barça tendrá este martes al EA7 Emporio Armani Milán (2-4) un equipo experimentado, que cuenta con el alero Shavon Shields (13,8 puntos) y el base Marko Guduric (9,3) entre sus pilares, más todavía por las bajas del base Lorenzo Brown, el ala-pívot Zach LeDay y los pívots Josh Nebo y Ousmane Diop.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El base argentino Leandro Bolmaro, exjugador del Barça, ha dado un paso adelante en los últimos partidos y viene de anotar 31 puntos en la derrota contra el Valencia Basket (100-103), su récord personal en la competición.

Asimismo, el equipo entrenado por Ettore Messina, que la semana pasada anunció la salida del alero Vlatko Cancar y el fichaje de Nate Sestina, es el tercer equipo que menos puntos encaja (81,5) y anota (81,8) de la competición, mientras que el Barça es el cuarto que más puntos encesta (90,2) y recibe (90,2) en la Euroliga.

Así pues, el control del ritmo será un aspecto fundamental para el conjunto entrenado por Joan Peñarroya, que un partido más contará con las bajas de los bases Juan Núñez y Nico Laprovittola.

Las opciones del Barça pasarán por mejorar la defensa y mantener el listón físico durante más minutos, un requisito que indispensable para que el equipo catalán pueda desplegar el baloncesto dinámico que predica su técnico.

En ataque, las azulgranas confían en poder contar con una buena versión del trío de anotadores formado por el alero Will Clyburn (13,3), el ala-pívot Tornike Shengelia (12,8) y el escolta Kevin Punter (12,3), que viene de firmar un 0/5 en triples en los dos últimos partidos europeos.