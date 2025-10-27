El Valencia quiere adelantar al campeón Fenerbahce

El equipo de Pedro Martínez llega a esta cita con un balance de tres victorias y otras tantas derrotas, el mismo que tiene el conjunto de Estambul y también el Dubai, al que recibirá el jueves en este mismo escenario. Se trata, por tanto, de una semana con dos duelos directos.

El apurado triunfo que el Valencia logró en la última jornada en la cancha del Armani Milán (100-103) le permitió romper la racha de tres derrotas seguidas, con la que había perdido el hilo de las dos victorias con las que abrió la competición.

El conjunto de Sarunas Jasikevicius llega tras dos victorias seguidas, en la pista del EFES y en casa ante el Bayern. Antes, debutó con triunfo frente al París, pero también encadenó tres derrotas, en su caso con el Zalgiris, el Estrella Roja y el Dubai.

El exterior estadounidense Wade Baldwin IV es la gran referencia ofensiva del Fenerbahce, con un promedio de 17 puntos de valoración por encuentro. Junto a él, han brillado hasta ahora también sus compatriotas Scottie Wilbekin, Bonzie Colson y Talen Horton.

Completan la rotación jugadores de peso como Nicollo Melli o Tarik Biberovic. El finlandés Mikael Jantunen, uno de sus fichajes de referencia de este verano, aún no ha brillado, al igual que Brandon Boston, en su caso por un esguince de tobillo.

En principio seguirá de baja, lo mismo que Arturs Zagars. Es ausencia segura Jilson Bango, que se lesionó de gravedad la rodilla este verano.

El Valencia afronta el choque tras haber conseguido el domingo en la Liga Endesa ante el Joventut su cuarta victoria en otras tantas jornadas de competición. Con un buen ritmo ofensivo, su mejoría defensiva en el tercer cuarto le permitió abrir una brecha que la Penya ya no pudo cerrar.

Pedro Martínez tendrá las bajas de los interiores Yankuba Sima, que sufre una lesión muscular, y de Ethan Happ, que lleva un año de baja y aún no se ha incorporado al equipo. Tampoco estará Braxton Key, fichado este sábado y que aún no se ha unido aún a la plantilla.