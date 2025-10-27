La NBA revisa sus políticas internas tras el arresto de dos figuras de la liga

"Hemos iniciado un proceso de revisión de las políticas de la liga relativas a la divulgación de lesiones, la capacitación y educación de todo el personal de la NBA, y las medidas de seguridad para los jugadores de la NBA", dijo la liga norteamericana en un comunicado recogido por ESPN.

La NBA indicó que este es un momento oportuno para plantearse cómo regular las apuestas deportivas "dada la expansión de las apuestas legales a la mayoría de estados de Estados Unidos".

Por lo que añadió que está explorando formas de mejorar sus sistemas de monitoreo de la integridad, aplicando la inteligencia artificial (IA), para facilitar la identificación de apuestas sospechosas.

Precisó, además, que las apuestas al mal rendimiento del entonces jugador de Charlotte Hornets y actual base de los Miami Heat, Terry Rozier, en marzo de 2023, fueron detectadas en ese momento porque se realizaron de forma legal.

Pero la NBA sostuvo que "se puede hacer más desde una perspectiva legal/regulatoria".

En concreto, afirmó que las apuestas relacionadas con el rendimiento individual de los jugadores son las que le generan mayor preocupación y requieren mayor escrutinio.

Y destacó la importancia de educar a los jugadores, entrenadores y el resto del personal de la liga para que sean conscientes de los riesgos que las apuestas y el juego pueden tener sobre sus carreras.

Rozier y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados el jueves de la semana pasada por el FBI en el marco de dos investigaciones separadas relacionadas con apuestas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia, respectivamente.

Rozier fue detenido en relación con una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos.

Por su parte, Billups habría participado en partidas de póquer amañadas organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró un día después de los arrestos que sintió "una profunda inquietud" por la detención de las dos figuras de la liga profesional de baloncesto.