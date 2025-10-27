Los Rockets infligen a los Nets de Jordi Fernández la cuarta derrota de cuatro

Tras perder en su estreno contra los Oklahoma City Thunder y caer en casa ante los Detroit Pistons, los Rockets de Ime Udoka consiguieron su primera victoria desde la llegada de Kevin Durant, quien firmó 19 puntos, seis rebotes y tres asistencias.

En los texanos, una de las franquicias más jóvenes y ambiciosas de la liga, Alperen Sengun metió 21 puntos y Tari Eason aportó 22 puntos, con cinco de siete en triples, saliendo del banquillo.

Los Rockets destrozaron a los Nets de Jordi Fernández, que llegaban a Houston tras perder en el campo de los San Antonio Spurs pese a remontar una desventaja de 26 puntos en el tercer cuarto.

El máximo anotador de Brooklyn, un equipo que sigue en fase de refundación, fue Terance Mann, con 21 puntos.

También consiguieron su primera victoria los Boston Celtics, que arrollaron 122-90 a los New Orleans Pelicans a domicilio, en un partido en el que el español Hugo González no tuvo minutos.

El exmadridista había sido titular el domingo en la derrota sufrida contra los Detroit Pistons.

Boston, que no podrá contar con Jayson Tatum en esta temporada por su lesión en el tendón de Aquiles, tuvo a Anfernee Simons como máximo anotador, con 25 puntos saliendo del banquillo.