Peñarroya: "Confundimos tener regularidad con ganarlo todo"

"¿Quién tiene regularidad en esta Euroliga? Queremos mejorar en la solidez y jugar mejor cada día, pero nos equivocamos si pensamos que ganarlo todo es tener regularidad. Todos los equipos pierden, incluso algunos tan o más buenos que el nuestro. Tenemos que mejorar en aspectos del juego, pero confundimos tener regularidad con ganarlo todo, y ningún equipo lo ha logrado", ha explicado el técnico.

Peñarroya, que ha comparecido en la sala de prensa del Palau Blaugrana en la previa de la séptima jornada de la Euroliga contra el EA7 Emporio Armani Milán, ha analizado que al Barça le "falta crecer" y está "en proceso" de hacerse como equipo, aunque ha reivindicado que sus números ofensivos son "los mejores" de la competición.

Así pues, el entrenador egarense ha subrayado que el equipo debe "alargar los buenos minutos en defensa" y mejorar la "solidez" atrás, una carencia que ha achacado a "un aspecto táctico e individual", así como a las "desconexiones", algo que ha calificado como "normal" a estas alturas del curso habiendo "jugado tantos partidos y con bajas importantes".

"A veces una plantilla no tiene jugadores para ser firmes en defensa. Si tienes a Tavares, seguramente tu manera defender dé más confianza a depende qué jugadores. O si tienes exteriores muy defensivos, también puedes trabajar de otra forma. Con los jugadores que tenemos, todos tenemos hacer un paso adelante", ha reflexionado.

Sobre el Armani Milán, Peñarroya ha destacado que se trata de un "equipo con mucha calidad" y que juega "un buen baloncesto", por lo que necesitarán "hacer un partido sólido atrás", algo que les daría también "más confianza en ataque".

"Tenemos que intentar que no jueguen cómodos, llevar el ritmo partido", ha añadido el entrenador del Barça, quien ha desvelado que el base Nico Laprovittola "no está para ayudar aún" y volverá a ser baja por lesión, a pesar de que el pasado viernes cumplió el plazo de tres semanas marcado inicialmente por el club azulgrana.