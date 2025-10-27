Satoransky: "La afición ha perdido la fe muy pronto"

"La afición ha perdido un poco la confianza en el equipo. Entiendo el enfado porque no se han conseguido títulos, pero solo hay que ver cómo ha cambiado la competición y la situación del club. Han sido tres partidos. No estamos dando una buena imagen a nivel de resultados, pero para mí han perdido muy pronto la fe", ha expuesto en la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Satoransky ha señalado que "los que siempre dan la cara son los Dracs", uno de los grupos de animación de la sección, y ha dicho que no le gusta "cuando la gente se va antes de que acabe el partido", como sucedió el pasado jueves en la derrota frente al Zalgiris Kaunas (73-88).

"El ambiente es un poco raro. Desde el principio notas algo. Como jugador no quieres pensar en eso, pero oyes cosas. Si tuviera que pedir algo, sería un poco de paciencia. Para ganar partidos en el Palau les vamos a necesitar. Recuerdo muchos partidos en los que estuvimos mal y su energía nos levantó. Espero que esto cambie y se den cuenta que no es tan fácil pelear contra cualquier rival en el baloncesto actual", ha remarcado.

Satoransky ha subrayado que "la clave" para cambiar la dinámica irregular el equipo pasa por "mejorar en defensa" y ha desvelado que han centrado el entrenamiento en este aspecto. "No podemos esperar en tener acierto cada día. Tenemos que levantarlo desde la defensa, es lo que nos dará continuidad", ha añadido.

El base checo ha comentado que encadenar varias victorias "puede ayudar mucho" a la mentalidad y la confianza del vestuario, y ha lamentado que "los equipos vienen al Palau pensando que pueden ganar", algo que antes no sucedía.

"Esto ha cambiado un poco y es culpa nuestra, porque les damos la confianza de ver que tienen opciones de competir y ganar. Hay que cambiar esto, estar sólidos atrás desde el principio", ha asegurado.

Satoransky ha destacado que el EA7 Emporio Armani Milán es "un gran equipo" ante el que tendrán que estar "muy enfocados durante todo el partido" y comunicarse "un poco mejor", sobre todo atrás.

"Tenemos jugadores diferentes físicamente y usamos muchas defensas diferentes. Es culpa de los jugadores no comunicarse bien y no darse cuenta de en qué defensa estamos", ha valorado.

Por último, el checo ha opinado que hoy en día "no puedes hacer mucha diferencia" entre la Euroliga y la Liga Endesa en cuanto a la exigencia: "En mi primera época aquí podías hacer una buena primera parte y relajarte un poco, ahora no. Los equipos ACB tienen a los mejores entrenadores, son muy tácticos. Se ha igualado mucho".