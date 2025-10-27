Wembanyama y Giannis, mejores jugadores de la primera semana de la NBA

Wembanyama firmó un espectacular arranca de temporada, con un promedio de 33.3 puntos, 13.3 rebotes y seis tapones por encuentro en las tres victorias de tres cosechadas por los Spurs.

El francés, que regresó a competir tras perderse la segunda parte de la última campaña por una trombosis venosa en un hombro, viene de un partido de 31 puntos y catorce rebotes en la victoria lograda contra los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

En el Este, Antetokounmpo comenzó el curso con un promedio de 36 puntos, 16 rebotes y siete asistencias en tres partidos con los Milwaukee Bucks.

El equipo de Doc Rivers sumó dos victorias y una derrota en la primera semana.

