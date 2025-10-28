121-111. La efectividad de Giannis fulmina a los Knicks

Giannis agregó ocho rebotes y siete rebotes para unos Bucks que volvieron a la senda de la victoria tras sufrir el domingo su primera derrota de la temporada contra los Cleveland Cavaliers.

Lo hizo en un duelo contra la que podría haber sido su franquicia, después de que en el último verano se multiplicaran los rumores sobre el interés de los Knicks en el griego.

Los Bucks tiraron con un 54 % de acierto en tiros de campo y volvieron a dejar en evidencia la efectividad de los Knicks del técnico Mike Brown, que no pasaron de un 42.4 %.

Milwaukee también conectó catorce triples de 34 (41 %), pero estuvo por arriba del 50 % hasta el tercer cuarto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Giannis contó con el apoyo de un Ryan Rollins de 25 puntos, que conectó sus cuatro triples lanzados. Además, el banquillo de los Bucks aportó 34 puntos por los 18 del de los Knicks.

New York perdió su segundo partido de la temporada, después de caer el domingo pasado contra los Miami Heat.

Jalen Brunson firmó 36 puntos con catorce de 25 en tiros de campo, pero el dominicano Karl Anthony Towns se atascó y no pasó de los ocho puntos (2 de 12 en tiros), a los que añadió doce rebotes.

Mikal Bridges aportó 24 puntos, once rebotes y seis asistencias para New York, que desperdició 17 puntos de ventaja en el segundo período.

El primero en pisar el acelerador en el Fiserv Forum fue Jalen Brunson, quien metió quince puntos en un gran primer cuarto de Nueva York. Los Knicks jugaron con soltura y sellaron un parcial de 28-11 en el segundo período que disparó su ventaja hasta los 17 puntos en el 69-52.

Pero Giannis no tardaría en entrar en el partido, tras meter apenas cuatro puntos en los primeros doce minutos.

El griego llevó de la mano a los Bucks en un tercer cuarto espectacular, en el que metió doce puntos con cinco de seis en tiros. Su equipo tiró con un 62 % de acierto y conectó seis triples de once.

Los Knicks se atascaron y sol anotaron seis tiros en un tercer cuarto terminado 35-20 a favor de los Bucks que dio la vuelta al marcador.

Un parcial de 9-2 a mediados del cuarto período dio el golpe decisivo al partido y Milwaukee se hizo con nueve puntos de margen en el 114-105. Antetokounmpo cerró su partido con once puntos, fruto de un cuatro de cinco en tiros de campo.

Los Bucks se medirán el próximo jueves con los Golden State Warriors de Steph Curry, de nuevo en Milwaukee. Los Knicks visitarán a los Chicago Bulls el próximo viernes en el United Center.