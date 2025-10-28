Jaime Jáquez dirige con 28 puntos el tercer triunfo seguido de los Heat

Jáquez, en su tercer año en la NBA, metió sus 28 puntos con nueve de catorce en tiros de campo, dos de cuatro en triples y un perfecto ocho de ocho desde la línea de libres.
El mexicano también consiguió cuatro rebotes y cinco asistencias en 28 minutos en pista.
Los Heat acabaron con un brillante 54 % en tiros de campo y un 44 % en triples. Bam Adebayo firmó 26 puntos, Andrew Wiggins metió 21 en un grupo de siete jugadores de Miami con dobles dígitos.
El equipo de Spoelstra celebró su tercera victoria consecutiva tras arrancar la temporada con una derrota contra los Orlando Magic.
Los Hornets cayeron pese a los 20 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias de LaMelo Ball y tienen balance de dos victorias y dos derrotas en este comienzo de temporada.
En Washington, los Philadelphia 76ers ganaron en la prórroga a los Wizards (139-134) con 39 puntos de Tyrese Maxey, en el regreso de Joel Embiid tras perderse el compromiso del lunes para evitar sobrecargas en su rodilla operada en abril.
Embiid metió 25 puntos para unos Sixers que ganaron los cuatro partidos jugados este año.