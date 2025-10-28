Jaime Jáquez dirige con 28 puntos el tercer triunfo seguido de los Heat

Chicago (EE.UU.), 28 oct (EFE).- El mexicano Jaime Jáquez Jr. dirigió este martes con 28 puntos la victoria por 144-117 de los Miami Heat en el Kaseya Center contra los Charlotte Hornets, la tercera seguida para el equipo de Erik Spoelstra.