Mumbrú: En Alemania he visto cosas que podría decir que eran iguales en los Juniors de Oro

Mumbrú ve paralelismos entre el equipo brillante del que formó parte de corto y al que actualmente dirige, que atraviesa un ciclo en el que además de ser campeón continental ha ganado el Mundial y ha sido cuarto en los Juegos Olímpicos de París 2024: "Veo muchas cosas; cómo se llevan, el trato, lo buenos que son".

"Al final necesitas que sean buenos, no solo llevándote bien ganas. Necesitas muchas cosas que se junten, pero sí veo muchos paralelismos y veo mucho a la generación nuestra cuando ganamos el oro del Mundial hace 20 años. Vi muchas cosas que sí que podía decir que eran iguales", explica en una entrevista a EFE.

Uno de los aspectos que más unían fuera de la pista a los integrantes del combinado español eran las partidas de 'pocha': "Aquí no hay 'pocha' pero también juegan a las cartas, a otro tipo de juego. Las cartas te dejan la cabeza limpia. Mucha gente tiene el móvil y el móvil solo provoca que uno esté consigo mismo; las cartas provocan que hayan 6 ó 7 jugadores riéndose juntos y te aseguro que juegan muchas partidas de cartas".

Más allá de esos detalles de vestuario, tras lo que está pasando en Alemania hay un plan: "Se junta un ciclo bueno de jugadores, eso es inevitable. Y para que eso pase tienen que haber muchas cosas detrás, muy bien hechas, durante mucho tiempo. Yo siempre digo que Alemania firmó un pacto en el que había que tener ocho jugadores alemanes por equipo".

"Quizás durante unos años sufrieron que la liga no fuera tan competitiva, porque tenían que sacar gente alemana y gente joven, pero provocaron que dieran oportunidades a muchos jugadores con muchas opciones para jugar en el equipo nacional. Y que fueran buenos, porque tenían las posibilidades de jugar con sus equipos; no hay otro secreto que jugar. Firmar ese pacto provocó que se juntara una generación de jugadores que no es fácil de juntar", opina.

Uno de los más destacados que han salido de ese proceso es el base Dennis Schröder: "Su carácter es el de un ganador, el de un tío de equipo y que solo piensa en el equipo y en lo mejor para el equipo. Yo solo tengo palabras buenas hacia él y creo que muchas veces ha sido infravalorado. También te digo, lleva 10 años en la NBA".

"No es uno de los que todos los jugadores hablan, pero es uno de los que más condicionan en el scouting al otro equipo. Es un jugador especial. Hay gente que brilla para los puntos o las asistencias y hay jugadores que hacen ganar. Dennis es uno de ellos", comenta.

Por otro lado, aunque Alemania centra toda su atención no pierde de vista lo que sucede en su país de origen y el cambio en el banquillo de la selección española: "Sergio Scariolo ha sido el entrenador más exitoso de la selección y ha dejado un gran legado y una gran presión sobre la selección; porque ha conseguido que España siempre esté arriba con buenos y con malos equipos. Ahora llega Chus que es gran entrenador y que lo ha demostrado con el Madrid. Es una gran persona y asume el reto de seguir compitiendo con una selección para estar arriba".