OKC anula a Cooper Flagg, los 76ers pasan el rodillo, Wembanyama sigue perfecto

Viven un momento completamente opuesto los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández, que perdieron su cuarto partido de cuatro, mientras que los Boston Celtics estrenaron su casillero de victorias.

Los Thunder, vigentes campeones de la NBA, cuentan sus partidos por victorias. Sumaron la cuarta de cuatro con un trabajado 101-94 en el campo de los Dallas Mavericks, donde estuvieron a punto de pagar su bajón de concentración en el cuarto período.

OKC estuvo arriba 93-74 al comienzo del cuarto período, pero sufrió un parcial de 20-2 que volvió a meter a los Mavericks en el partido. Isaiah Hartenstein cortó el mal momento a tiempo y los Thunder defendieron su cuarta victoria de cuatro.

Gilgeous Alexander firmó 23 puntos y ocho asistencias. Y la defensa de Oklahoma anuló a Flagg, quien no pasó de dos puntos (1 de 9 en tiros), dos rebotes y dos robos en 31 minutos. Anthony Davis fue el mejor de Dallas con 26 puntos y once rebotes.

Si OKC arrancaba el año como gran favorito para llegar hasta el final, los 76ers lo hacían repletos de dudas. De momento, solo saben ganar y el 136-124 endosado a los Orlando Magic les entregó la tercera victoria de tres.

Lo lograron sin poder contar con Joel Embiid, ausente como parte de su protocolo de recuperación por una operación de rodilla.

Además del MVP de 2023, los 76ers tampoco pudieron contar con Paul George, pero sí con un grupo de talento joven y ambicioso. A los 43 puntos de Maxey se sumaron los 26 y siete asistencias del novato VJ Edgecombe, elegido con el número tres absoluto en el último draft, y los 25 de Kelly Oubre Jr.

También celebraron los Cleveland Cavaliers, con un triunfo por 116-95 en el campo de los Detroit Pistons logrado al ritmo de Donovan Mitchell (35 puntos).

Siguen volando los Spurs de Wembanyama, quien fue elegido este lunes como mejor jugador de la semana en el Oeste. El francés, número uno absoluto en el draft de 2023, selló 24 puntos con siete de ocho en tiros, a los que sumó quince rebotes y cuatro asistencias.

Tras conseguir 18 tapones en tres partidos, ante los Raptors, Wemby, de 224 centímetros de altura, solo logró uno.

Los Houston Rockets, con 19 puntos de Kevin Durant y 21 de Alperen Sengun, pudieron celebrar su primera victoria de la temporada, tras arrancar con dos derrotas.

Los Rockets destrozaron a los Nets del técnico español Jordi Fernández, que sufrieron su cuarta derrota en cuatro partidos.

También consiguieron su primera victoria los Boston Celtics, que arrollaron 122-90 a los New Orleans Pelicans a domicilio, en un partido en el que el español Hugo González no tuvo minutos. El exmadridista había sido titular el domingo en la derrota sufrida contra los Detroit Pistons.