Calathes ficha por Partizan y une de nuevo su camino con Zeljko Obradovic

El veterano jugador de 36 años emprende así una nueva etapa en su carrera, después de debutar como profesional en el equipo de Atenas en la temporada 2009, con Obradovic en el banquillo, y pasar por Lokomotiv Kuban, Barça, Fenerbahce y AS Mónaco, su último equipo, además de jugar en las filas de los Memphis Grizzlies de 2013 a 2015 en la NBA.

El griego está considerado como uno de los mejores bases de la Euroliga, competición en la que lidera los registros históricos en asistencias (2.135) y robos (460). Además del título europeo de 2011, Calthes ha disputado tres finales de Euroliga, ha entrado dos veces en el quinteto ideal y ha sido designado como Mejor Jugador de la Eurocopa en la temporada 2012/2013.

Calathes había fichado por el Mónaco el verano pasado hasta 2026, por lo que sale del Principado sin cumplir la totalidad del mismo, en un equipo entrenado por su compatriota y excompañero de equipo y selección, Vassilis Spanoulis.

"De mutuo acuerdo, hemos decidido rescindir el contrato del veterano base Nick Calathes. ¡Toda la familia del AS Monaco Basketball te desea lo mejor para el resto de tu carrera, leyenda!", anunció el conjunto monegasco en sus redes sociales.

Nacido en Estados Unidos y con nacionalidad griega, el internacional heleno se convierte en la segunda incorporación del Partizán esta semana, después de la llegada el pasado lunes del pívot angoleño Bruno Fernando, procedente del Real Madrid.