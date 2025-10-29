El Valencia quiere coger carrerilla ante el Dubai de Prepelic y Justin Anderson

El club de Emiratos Árabes Unidos debuta este curso en la Euroliga tras un importante acuerdo económico con la competición que llevaba tres años fraguándose y se ha estrenado con una plantilla plagada de estrellas a la que ha atraído a Oriente Medio con sueldos mayores que en el 'viejo continente'.

El conjunto de Pedro Martínez, que había ganado la semana pasada en la cancha del Armani Milán, dominó este martes al Fenerbahce con un notable despliegue defensivo que le permitió abrir una brecha de veinte puntos con el conjunto turco y gestionarla sin sufrimiento en el último cuarto.

Acostumbrado a desbordar a sus rivales con su amplio abanico de recursos ofensivos, esta vez el Valencia acompañó los puntos con una sólida y rápida defensa que le permitió multiplicar las pérdidas y los fallos en el tiro de su rival.

A la misma hora, el Dubai de Jurica Goleman, que llegaba de caer en la cancha del ASVEL, repetía derrota en la del Baskonia, que aún no había ganado en la Euroliga y que le dominó en un partido apretado.

Como ocurría con el Fenerbahce, el Dubai es un equipo que juega con un ritmo más lento que el Valencia y su media anotadora es de 82 puntos, doce puntos menos que los 94 que promedia el equipo de Pedro Martínez en la competición.

Como en este último encuentro, se espera que en Valencia no puedan estar Dzanan Musa, su gran referencia, los también exteriores Nate Mason y Aleksa Avramovic y el interior Mam Jaiteh.

Estas ausencias han aumentado el protagonismo ofensivo en el equipo de Mckinley Wright IV, Darius Bertans, otro de sus fichajes estrella, Dwayne Bacon y Filip Petrusev.

En el Valencia, por su parte, el técnico Pedro Martínez, aseguró que no descarta poder contar ya con Yankuba Sima, que recayó de la lesión muscular que sufrió en pretemporada y que aún no ha jugado en partido oficial este curso, ni tampoco con Sergio De Larrea, que se perdió el choque ante el Fenerbahce por molestias en un pie tras un golpe. Si están disponibles, deberá hacer en cualquier caso dos descartes técnicos.

Las únicas bajas son el lesionado de larga duración Ethan Happ y el último fichaje Braxton Key, que aún no se ha incorporado a los entrenamientos.

Fundado en 2023, el Dubai disputa la Euroliga en virtud de un acuerdo global de la competición con Emiratos Árabes Unidos, que la pasada campaña ya acogió como sede la Final Four tras pagar un canon de 25 millones de euros. Dubai es una ciudad y uno de los siete emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos.

Además Dubai TV tiene los derechos de la competición en Oriente Medio y Norte de África hasta 2030 y el departamento de cultura y turismo de Abu Dabi y Etihad Airways se han convertido en patrocinadores de la competición.

La pasada temporada el equipo ya jugó en la Adriatic League y este verano el club pactó una licencia de cinco años para jugar la Euroliga.