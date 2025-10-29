Francia aprueba extradición de un baloncestista ruso acusado de ciberataques contra EE.UU.

Kasatkin, de 26 años y que niega toda vinculación con una red de jáqueres rusos, podría ser condenado a 25 años de cárcel, según informa la agencia RIA Nóvosti.
La extradición, que podría ser recurrida en los próximos diez días, dependerá en última instancia de la decisión del primer ministro francés.
Tanto el Ministerio de Exteriores como la Federación de Baloncesto de Rusia se han puesto en contacto con las autoridades competentes para ayudar al jugador.
Kasatkin fue detenido el pasado 21 de junio nada más aterrizar en la capital francesa, donde planeaba hacer una propuesta de matrimonio a su novia.
El base del equipo MBA-MAI de Moscú es acusado de complicidad en fraude cibernético contra unas 900 compañías estadounidenses, lo que incluye dos instituciones federales, entre 2020 y 2022.
Al parecer, el ruso argumentó que los delincuentes cibernéticos jaquearon su ordenador y cometieron los delitos bajo la tapadera de su identidad, escudándose en que él carece de los más básicos conocimientos informáticos.