La NBA suspende el pago de Rozier y Billups tras sus arrestos

Tanto Rozier como Billups fueron alejados de sus respectivos equipos pocas horas después de que se desmantelaran sus casos.

La Asociación de Jugadores de la NBA (NBPA) aseguró a la fuente mencionada, a través de un portavoz, que planea recurrir esta decisión al considerarla una violación de la presunción de inocencia.

"Si bien compartimos con la liga que preservar la integridad del deporte es de máxima importancia, la decisión de alejar a Terry sin pago está en contra de la presunción de inocencia y no respeta los términos del convenio colectivo. Planeamos recurrir la decisión a través de los canales correspondientes", afirmó el portavoz.

Rozier y el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, fueron arrestados el jueves de la semana pasada por el FBI en el marco de dos investigaciones separadas relacionadas con apuestas ilegales y partidas de póquer organizadas por la mafia, respectivamente.

Rozier fue detenido en relación con una red de apuestas ilegales basada en información confidencial y presuntas manipulaciones de partidos.

Por su parte, Billups habría participado en partidas de póquer amañadas organizadas por la mafia, en las que se utilizaban dispositivos de alta tecnología, como cámaras de rayos X y máquinas para determinar el orden de las cartas.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, declaró un día después de los arrestos que sintió "una profunda inquietud" por la detención de las dos figuras de la liga profesional de baloncesto.